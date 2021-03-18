توخيل:تشيلسي أصبح مرشحا للفوز بدوري الأبطال والمنافسون يخشون مواجهته

أعرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجلزي لكرة القدم عن اعتقاده بأن تشيلسي بشكله الجديد يمكن أن يصبح ضمن المرشحين للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وسجل المغربي حكيم زياش وزميله إميرسون بالميري هدفين ليقودا الفريق إلى الفوز 2 / صفر على أتلتيكو مدريد الإسباني مساء أمس الأربعاء في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وتأهل تشيلسي بجدارة إلى دور الثمانية في البطولة الأوروبية بالفوز 3 / صفر في مجموع المباراتين على أتلتيكو متصدر الدوري الإسباني ليبلغ تشيلسي دوري الثمانية للمرة الأولى منذ 2014 .

ومدد الفريق حفاظه على سجله خاليا من الهزائم إلى 13 مباراة متتالية منذ أن تولى توخيل مسؤولية تدريب الفريق.

ويترقب تشيلسي وتوخيل بلهفة شديدة قرعة دور الثمانية لدوري الأبطال ، والتي تجرى غدا الجمعة ، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الخميس.

وأكد توخيل أن تشيلسي يجب ألا يخشى أي فريق في المسابقة ، وأشاد بالروح القتالية للفريق والتي ستلعب دورا حاسما في الحفاظ على فرصه في المنافسة بالبطولة الأوروبية.

وقال توخيل:" الأهم هو أن نشعر بأننا نستحق هذا، أثق بأنه ما من فريق يرغب في مواجهتنا، إنه تحد كبير وهائل أمامنا لأننا أصبحنا بالفعل في دور الثمانية، إنها خطوة كبيرة، ولكن لا داع للقلق. سنستعد بأفضل شكل ممكن".

وحافظ تشيلسي ، الفائز بلقب دوري الأبطال في 2012 ، على نظافة شباكه في 11 من 13 مباراة خاضها بقيادة توخيل منذ أن تولى الأخير مسؤولية الفريق خلفا لفرانك لامبارد.

وأشار توخيل إلى الدور البارز للاعب نجولو كانتي في خط وسط الفريق ، وقال إنه عندما يتم الدفع باللاعب نجولو كانتي ، يتفوق الفريق على قوته الكاملة بنحو نصف لاعب آخر.

وقال توخيل:"إنه أمر فريد" في إشارة إلى القدرات الكبيرة لكانتي وخبرته البارزة حيث سبق للاعب أن فاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين إضافة للفوز مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم.

ويلعب كانتي صاحب الـ29 عاما دور الدينامو في خط وسط تشيلسي.

وقال توخيل:" أمر يسعدني أن أكون مدربا له. إنه هبة كبيرة لي. إنه شخص في غاية التواضع كما يمثل دعما هائلا للفريق على أرض الملعب".