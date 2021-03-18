رئيس الجامعة المصرية اليابانية يبحث مع سفير أوغندا سبل التعاون العلمي بين الجانبين

ناقش الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مع سفير دولة أوغندا لدى القاهرة سبل التعاون بين الجامعة ونظيراتها في أوغندا، والاستفادة من المنح المقدمة للطلاب الأفارقة والمقدمة من الحكومة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا".

وذكرت الجامعة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الجانبان بحثا كيفية الإستفادة من تجربة تطبيق النموذج الياباني في التعليم، والذي يعتمد على التجربة العلمية والمعملية.

وقال الجوهري إن الجامعة خصصت ١٥٠ منحة للأشقاء في أفريقيا لدعم التنمية في القارة السمراء بعد أن استعادت مصر دورها القيادي في أفريقيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن تخصيص المنح للطلاب الأفارقة في الدراسات العليا من أجل اعداد كوادر بشرية مدربة في مجالات العلوم والتكنولوجيا في أحدث البرامج المتاحة بكلية الهندسة في تخصصات هندسة الإلكترونيات والاتصالات، والقوى الكهربية، وعلوم الحاسب، والميكاترونيات والروبوتات، والهندسة الصناعية وإدارة النظم، وهندسة وعلوم المواد، ومصادر الطاقة، والهندسة البيئية، الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات وكذلك فى برامج معهد العلوم الأساسية والتطبيقية في تخصصات علوم النانو، البيوتكنولوجي، الرياضيات الحسابية والتطبيقية، مواد الطاقة، البيئة الفضائية.

وشدد الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية على أهمية اطلاع طلاب مصر وإفريقيا على التكنولوجيات المتطورة وتدريبهم على استخدام التفكير وهو الأمر الذي يتسق مع التوجه العالمي ويتناغم مع رؤية مصر لدعم الأشقاء الأفارقة في مختلف المجالات.

والتقى السفير الدارسين من دولة أوغندا بمرحلة الدراسات العليا بمرحلة الماجستير، واستمع لتجربتهم بالجامعة وأعرب عن سعادته باستفادة الطلاب في بلاده من تلك المنح التي تقدمها الجامعة المصرية اليابانية.

وأشاد بالإمكانيات الهائلة المتوافرة بالجامعة فهي تضم معامل بها أحدث الأجهزة التكنولوجية في العالم، مثمنا جهود الجامعة في دعم التنمية بإفريقيا من خلال تقديم منح علمية بالدراسات العليا للطلاب الأفارقة.