تايلاند تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 92 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 27 ألفا و494 حالة.

وذكر المركز -في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أن البلاد سجلت حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 89 وفاة.

وأشار إلى أن الحالات الجديدة تضمنت 14 حالة وافدة من الخارج تم اكتشافهم في الحجر الصحي، بينما تعافى 26 ألفا و377 حالة، أو ما يمثل 9ر95% من إجمالي عدد المصابين.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.