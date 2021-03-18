 تايلاند تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الخميس 18 مارس 2021 10:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

تايلاند تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الخميس 18 مارس 2021 - 10:01 ص | آخر تحديث: الخميس 18 مارس 2021 - 10:01 ص

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 92 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 27 ألفا و494 حالة.

وذكر المركز -في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أن البلاد سجلت حالة وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 89 وفاة.

وأشار إلى أن الحالات الجديدة تضمنت 14 حالة وافدة من الخارج تم اكتشافهم في الحجر الصحي، بينما تعافى 26 ألفا و377 حالة، أو ما يمثل 9ر95% من إجمالي عدد المصابين.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك