السفير الروسي لدى الهند: موسكو مستعدة لدراسة طلبا من نيودلهي لشراء منظومة الدفاع الجوي إس 500

أعلن السفير الروسي لدى الهند، دينيس أليبوف، أن موسكو مستعدة لدراسة طلبا من نيودلهي، حال كان موجودا على أرض الواقع، لشراء منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الأحدث في روسيا "إس 500".

ونقلا عن «سبوتنيك»، مساء اليوم الجمعة، كان نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، أعلن في ديسمبر الماضي، أن الهند يمكن أن تتصدر قائمة الدول التي ترغب في شراء منظومات «إس 500»؛ وذلك بعد أن تتسلم القوات المسلحة الروسية الأعداد المطلوبة من هذا الطراز.

وقال أليبوف، في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية، إنه «ليس لدي علم بأي رد فعل من الجانب الهندي حول هذه المسألة، ولكن بوريسوف، قال هذا حقا».

وفي وقت سابق، أوضح المدير العام لشركة الصادرات العسكرية الروسية «روس أوبورون أكسبورت»، ألكسندر ميخييف، أن توريد منظومة «إس 500» إلى الخارج، سيبدأ في السنوات القليلة المقبلة؛ ولم تصدر أية تصاريح بشأن ذلك، في الفترة الحالية.

وتنتمي منظومة «إس 500 بروميثيوس» إلى جيل جديد من منظومات صواريخ الدفاع الجوي «أرض - جو»؛ وهي عبارة عن منظومة متكاملة بعيدة المدى، تتميز بالقدرة على اعتراض الأهداف على ارتفاعات بعيدة.

ويبلغ نصف قطر منطقة الإصابة والتدمير لمنظومة «إس 500» حوالي 600 كيلومترا.