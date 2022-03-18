وكالة الطاقة الذرية: أنظمة السلامة في محطة الطاقة النووية الأوكرانية تعمل بكامل طاقتها

كد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، أن أوكرانيا أبلغت الوكالة أن المهندسين الأوكرانيين يقومون بإصلاح واحد من ثلاثة خطوط طاقة منفصلة تربط أكبر محطة للطاقة النووية في البلاد بشبكة الكهرباء ومن المتوقع أن تعمل مرة أخرى في مطلع الأسبوع المقبل.

وقال جروسي -في تصريحات اليوم الجمعة- إن جميع أنظمة السلامة في محطة الطاقة النووية تعمل بكامل طاقتها ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة.

ونقل جروسي عن الهيئة التنظيمية الأوكرانية تأكيدها أن محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية ظلت متصلة بشبكة الكهرباء بعد أن أعاد المهندسون في 14 مارس الجاري إمدادات الطاقة التي فُقِدَت لمدة خمسة أيام بعدما سيطرت القوات الروسية على الموقع في 24 فبراير الماضي.