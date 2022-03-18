روسيا ردا على طرد بلغاريا دبلوماسيين روس: هذه خطوة معادية ونرد عليها قريبا

ردت روسيا على قرار طرد بلغاريا دبلوماسيين روس، قائلة إن هذه «خطوة معادية»، حسبما أوردته «الشرق» للأخبار، مساء اليوم الجمعة.

ووفقا لفضائية «الجزيرة»، أكدت قالت‏ السفارة الروسية في بلغاريا، أن طرد دبلوماسيين روس خطوة عدوانية واضحة من القيادة البلغارية، وسترد موسكو عليها.

وأعلنت بلغاريا، في وقت سابق من اليوم الجمعة، طرد عشرة دبلوماسيين روس لقيامهم بـ«أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية»، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، للأسبوع الثالث، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، لما تسميه حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.