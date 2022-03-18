3 رواد فضاء روس يستعدون للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية

يستعد ثلاثة رواد فضاء روس اليوم الجمعة إلى الانطلاق باتجاه محطة الفضاء الدولية، وذلك في خضم التوترات الحادة بين روسيا والغرب بسبب الحرب الأوكرانية.

ومن المقرر أن تنطلق مركبة الفضاء (سويوز إم إس -21) من قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان، وعلى متنها الرواد الثلاثة.

وهذه هي المرة الأولى منذ سنوات التي يتم فيه إرسال طاقم جميعه من الرواد الروس إلى المحطة الدولية. ومن المتوقع أن تستغرق تلك الرحلة الفضائية أقل من ثلاث ساعات.

ويعمل حاليا في محطة الفضاء الدولية رائدا فضاء روسيان وأربعة أمريكيون، بالإضافة إلى رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر، الذي سيتُم عامه الـ 52 اليوم الجمعة.

وشكلت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا عبئا ثقيلا على التعاون في مجال الفضاء.

وهناك شكوك حول مستقبل التعاون في محطة الفضاء الدولية، وذلك مع قرب انتهاء التعاقد بين وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ووكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) في عام 2024. وتسعى ناسا إلى تمديد التعاقد مع روسكوسموس حتى عام 2030.

وتوقفت روسيا عن تزويد الولايات المتحدة الأمريكية بمحركات الصواريخ الفضائية، وذلك ردا على عقوباتها ضد موسكو نتيجة غزو أوكرانيا. كما علقت روسيا تعاونها مع المركز الألماني للطيران والفضاء "دي إل آر".