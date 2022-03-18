قبل توجهه إلى قطر والإمارات، أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك عن تفاؤله إزاء الحصول على وارادات غاز جديدة لأوروبا.

وقال هابيك في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية اليوم الجمعة: "هدفنا الرئيسي هو إنشاء محطات للغاز المسال في ألمانيا - والتي ستحتاج إلى عقود (توريد) جديدة وأنا واثق من أن مجموع المحادثات التي نجريها - مع النرويج والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وقطر - ستؤدي إلى حصولنا على غاز جديد، أي المزيد من الغاز المسال، إلى أوروبا وكذلك إلى ألمانيا".

وذكر هابيك أنه "لا وجود حقيقي" لما يسمى بالمشتريات الأخلاقية في مجال الطاقة الأحفورية، وقال: "استخراج النفط والغاز يخلق تركيزا للسلطة، وغالبا يؤدي تركيز القوة أيضا إلى قابلية للفساد... علينا خفض الوقود الأحفوري بوجه عام. لا نزال بحاجة إلى بعض منه، ولكن يجب أن يكون الاحتياج لهذا البعض محدود قدر الإمكان، لذلك فإن تقليل استهلاك الغاز في ألمانيا هو في الواقع أهم شيء".

وعن إمكانية تطبيق حظر فوري على واردات الغاز الطبيعي والنفط من روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، قال هابيك إن هذا قرار يتأرجح بين القلب والعقل، بين العاطفة والتفكير، وأضاف: "إذا اتبعت مشاعري فقط، فسأقول على الفور: لنستغني عن كل شيء"، مضيفا أنه يشعر بالتزام شخصي تجاه الشعب الأوكراني والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن هناك طريقا للخروج من هذه المعضلة، وقال: "ألا وهي: تأمين الإمدادات ثم المضي قدما".

ويتوجه هابيك مطلع الأسبوع المقبل إلى قطر والإمارات في إطار مساعي تقليص اعتماد بلاده على واردات الطاقة من روسيا عقب الحرب الهجومية التي شنتها روسيا على أوكرانيا.

وقطر واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، لكن معظم صادراتها من الغاز تذهب إلى آسيا حتى الآن.

وأعلنت وزارة الاقتصاد أن هابيك سيتوجه إلى قطر غدا السبت، حيث يستقبله في العاصمة الدوحة أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ومن المقرر أيضا أن يُجري هابيك محادثات مع وزراء. ويواصل الوزير الألماني جولته إلى الإمارات بعد غد الأحد، حيث يعتزم مقابلة العديد من الوزراء. وبحسب وزارته، سيرافق هابيك وفد اقتصادي رفيع المستوى في الجولة التي تستمر حتى يوم الاثنين المقبل.