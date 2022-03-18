قال الدكتور أيمن سالم الأمين العام لنقابة الأطباء، إنّ المبادرات التي يُطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القطاع الطبي مؤخرًا مثّلت تكريمًا من قِبل الدولة للأطباء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج كلمة "كلمة السر" الذي يُقدمه الإعلامي والكاتب خالد ميري عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّ الدولة تسعى لتقليل عدد الأطباء الذين يتسربون لظروف مادية يعيشونها أو ظروف يواجهونها خلال العمل في المستشفيات.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 240 ألف طبيب مقيدون في النقابة، بينهم نحو 100 ألف طبيب موجودون في مصر، لكنها أشار إلى أن هذا الإحصاء غير دقيق.

وأوضح أنّ الطبيب كان يُطلب منه عندما يرغب في السفر للعمل بالخارج كورسات لغة مكثفة بدرجة عليا وفتح حساب بأموال كبيرة للتيقن من قدرته على أن يعيش هناك، لكن الوضع تغير حاليًّا وأصبح سفر الأطباء مطلوبًا في ظل الحاجة لهم.

وأشار إلى أن هناك إشادة كبيرة من الخارج بالطبيب المصري ودرجة تدريبه وقدرته على العمل والعطاء، وإنكاره لذاته في سبيل إنقاذ المريض من الألم.