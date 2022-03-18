انطلاق منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم للجمباز الفني

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم للجمباز الفني "القاهرة 2022"، والمقامة حاليا على الصالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، بمشاركة 34 دولة.

وكانت منافسات البطولة قد انطلقت أمس الخميس، وشهدت تنافس قوي بين اللاعبين من أجل التأهل للنهائيات، حيث تأهلت لاعبة منتخبنا الوطني نانسي طمان لنهائيات جهاز حصان القفز.

واحتلت نانسي طمان المركز الـ8 في التصفيات من أصل 14 لاعبة شاركت، بمجموع نقاط 12.283 نقطة.

كما تأهلت جنا عبد السلام لنهائيات جهاز المتوازي بعد أن احتلت المركز السابع في التصفيات بمجموع نقاط 11.233 نقطة.

وأقيم بالأمس حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني، في حضور كل من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والياباني موري وتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز، واللواء أركان حرب خالد شكري رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة، وعبد الرحمن الشاسكي رئيس الاتحاد الاسيوي للجمباز، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

ونال حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني الذي أقيم أمس، قبل انطلاق منافسات البطولة بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، إشادة كبيرة من كل الحضور سواء الجماهير أو المدعوين الرسميين، وكذلك اللاعبين واللاعبين والوفود الرسمية المشاركة في البطولة.

وأقيم حفل الافتتاح قبيل انطلاق المنافسات، وشهد الحفل أغنية للفنان هيثم نبيل، الذي أطرب الحضور بأغنية تتحدث عن عظمة مصر، وقيادتها على الانتصار في كل التحديات التي تواجهها، وذلك بعد استقبالها وتنظيم العديد من بطولات العالم في وقت انكمشت فيه الكرة الأرضية بسبب فيروس كورونا.

وقدمت أكاديمية جلهوم للجمباز عرضا رائعا نال استحسان كل الحضور، بعدما شارك في العرض عدد كبير من الشباب والفتيات والأطفال من مختلف الأعمار، وحصلوا على إشادة الجميع داخل الصالة.

وتشهد البطولة مشاركة منتخبات، مصر وألبانيا والجزائر وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأذربيجان والتشيك ونيوزيلاندا وإيرلندا وكندا وكرواتيا وقبرص وفنلندا واليونان وهونج كونج والمجر وأيسلندا وإيطاليا والأردن وكازاخستان وليتوانيا وماليزيا والمغرب والنرويج وبولندا وجنوب أفريقيا وسلوفينيا وتركيا وأمريكا وأوزبكستان والهند وقطر.