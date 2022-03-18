نائب وزير الإسكان بمعرض فرنسا الدولي: تخطيط وانشاء المدن الجديدة لتكون ذكية

قال نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، المهندس خالد عباس، إن مصر من أقدم الدول في إنشاء المدن الجديدة، فإنشاء الجيل الأول من المدن الجديدة كان عام 1979، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم حاليًا بإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة، وهذا الجيل من المدن يتم تخطيطه وإنشاؤه على أن تكون مدنا ذكية.



جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، في جلسة بمعرض "MIPIM" العقاري الدولي المقام حاليًا بمدينة "كان" الفرنسية، بعنوان "Cities for Citizens" مع كل من وكيل وزارة الشئون البلدية والإسكان بالمملكة العربية السعودية، وعمدة مدينة ليفربول، وأحد الاستشاريين ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "UN- Habitat"، وأدار الجلسة محرر وصحفي بمجلة "Financial Times".



وأضاف نائب وزير الإسكان -بحسب بيان صادر عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم- أن هذه المدن بها مختلف مستويات الإسكان والخدمات التعليمية والصحية وجودة الحياة تتوافر بهذه المدن، مشيرًا إلى الجائزة التي تم منحها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من قبل "UN-Habitat" في إنشاء المدن الجديدة، والإسكان منخفض الدخل، وتوفير جودة الحياة لسكانها.