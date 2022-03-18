الخارجية الصينية: موقفنا من الأزمة الأوكرانية «موضوعي وعادل»

قال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن موقف الصين حول قضية أوكرانيا "موضوعي وعادل وبناء وخالٍ من اللوم".

وأضاف تشاو في مؤتمر صحفي دوري نقلته وكالة (شينخوا)، اليوم الجمعة، أن الصين تبذل جهودا إيجابية لتهدئة الوضع في أوكرانيا، وهي ملتزمة بتعزيز محادثات السلام وتقديم مبادرتها لحل الأزمة الحالية.

ودعا اليابان لمواصلة الالتزام بالتنمية السلمية قائلا إنه "يتعين احترام نتائج الانتصار في الحرب العالمية ضد الفاشية وتدعيمها"، وذلك ردا على التعليقات الأخيرة لرئيس الوزراء الياباني بشأن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، منها تصريحات بشأن مراجعة استراتيجية الأمن الوطني لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان بشكل شامل.

وأشار إلى أنه بسبب العدوان العسكري في تاريخ اليابان الحديث، فإن تحركاتها في المجالين العسكري والأمني كانت دائمًا موضع متابعة عن كثب من قبل جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولي.

وقال "لقد لاحظنا أن بعض القوى السياسية في اليابان تستخدم قضية أوكرانيا حديثا ذريعة لتعمد إثارة التهديدات الخارجية والمطالبة بقوى وقدرات عسكرية أقوى".

وأوضح أن نتائج الانتصار في الحرب العالمية ضد الفاشية يجب احترامها وتدعيمها بشكل جدّي، مضيفًا أنه يتعين على الجانب الياباني التفكير بعمق في التاريخ واستخلاص الدروس من الماضي واحترام الشواغل الأمنية لجيرانه الآسيويين والبقاء ملتزما بالتنمية السلمية والقيام بالمزيد من الأمور التي تفيد السلام والاستقرار الإقليميين.