بوتين يقترح تمديد ولاية رئيسة البنك المركزي الروسي الفيرا نابيولينا

اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديد ولاية رئيسة البنك المركزي الروسي الفيرا نابيولينا، بحسب ما أعلنه مجلس الدوما في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الجمعة.

وجاء في البيان، الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أن مجلس النواب الروسي سوف يدرس الاقتراح يوم 21 مارس الجاري.

وترأست نابيولينا البنك المركزي الروسي خلال عدة أزمات منذ عام 2013، واشتهرت على مستوى العالم بمواقفها القوية في مكافحة التضخم، حتى على حساب النمو الاقتصادي.

وحافظت نابيولينا على استقلاليتها رغم تعرضها لانتقادات بوتين من وقت لآخر، حيث كان يسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة لمراجعة سعر الفائدة، بعد أن رفعها بأكثر من الضعف خلال اجتماع استثنائي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا.