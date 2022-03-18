البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي يصل إلى القاهرة في زيارة تستغرق 5 أيام

استقبلت دار المطرانية المارونية بمصر الجديدة، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، الذي وصل اليوم إلى القاهرة في زيارة تستغرق 5 أيام، يلتقي خلالها عددا من الشخصيات السياسية والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية في مصر.

وذكر المركز "الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة"، في بيان له مساء اليوم، أنه كان في استقبال الراعي لدي وصله، المطران جورج شيحان مطران مصر والسودان والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، والسفير علي الحلبي سفير لبنان في القاهرة، والاباتي بيير نجم الأب العام للرهبانية المريمية المارونية بلبنان، والأب نبيل رفول رئيس الرسالة المارونية في مصر، والخوري نبيل هب الريح راعي كنيسة القديس يوسف المارونية بالظاهر.

ومن المقرر أن يلتقي غبطة البطريرك ظهر غد السبت، بقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر الباباوي بالعباسية.