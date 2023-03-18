إبراهيموفيتش يظهر لأول مرة في التشكيل الأساسي لـ ميلان منذ 419 يوما

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أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق إيه سي ميلان، التشكيل الذي سيخوض مواجهة أودينيزي مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.

ويستضيف فريق أودينيزي نظيره ميلان على ملعب فريولي، في العاشرة إلا ربع من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإيطالي.

ويعود النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى التشكيل الأساسي لفريق إيه سي ميلان لأول مرة منذ 419 يومًا.

وجاء تشكيل ميلان في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: بيير كالولو – فيكايو توموري – ماليك تشاو

خط الوسط: أليكسيس ساليميكرس – ساندرو تونالي – إسماعيل بن ناصر – فودي بالو توريه

الهجوم: براهيم دياز – زلاتان إبراهيموفيتش – رافائيل لياو.