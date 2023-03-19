كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك خطوات إيجابية في لقاء وزير الخارجية مع نظيره التركي، خلال زيارة الأخير إلى القاهرة، موضحا أن هناك نقلة في العلاقات بين البلدين.



وأضاف خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، مساء السبت، أن مصر لن تتراجع عن موقفها بشأن العناصر الإرهابية الهاربة إلى تركيا.



ولفت إلى أن العلاقات المصرية التركية مرت بالعديد من المراحل بداية من الجانب الاستخباراتي حتى وصلت إلى لقاء وزيري الخارجية في البلدين.



وأكد أن المرحلة المقبلة في العلاقات المصرية التركية تؤشر إلى أشار إليها الوزير التركي جاووش أوغلو عن زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى القاهرة للقاء الرئيس السيسي.



وذكر أن زيارة سامح شكري إلى تركيا كانت من واجب إنساني، ومن أجل العزاء في ضحايا الزلزال المدمر الذي هز الشمال السوري والجنوب التركي، ولم تشهد عقد مباحثات وإنما كانت لتضميد الجراح والتضامن مع الشعب التركي.



واختتم أن زيارة وزير الخارجية التركي الأول هي الزيارة الرسمية الأولى لعقد مباحثات ومناقشات في ملفات مشتركة، وقد يعقبها زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى أنقرة.





