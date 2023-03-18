ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وتركيا لتصل إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 6.7 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وارتفعت قيمة الاستثمارات التركية في مصر بنسبة 30.3%، لتبلغ 179.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022، مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021.

واستمرت العلاقات التجارية بين تركيا ومصر ولم تتأثر حركة التجارة البينية على الرغم من الجمود في العلاقات الدبلوماسية على مدار 8 سنوات، لكن بدأت العلاقات بين مصر وتركيا في التحسن منذ عام 2021.

وبحث وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو الذي يزور القاهرة، اليوم السبت، مسألة استعادة الكامل للعلاقات بين البلدين، وأكدا أن الأرضية صلبة لعودة العلاقات إلى طبيعتها.

وقال وزير الخارجية التركي، إنه يجري حاليا التنسيق لعقد لقاء بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، ورجب طيب أردوغان، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري في القاهرة. وتعد هي أول زيارة لكبير الدبلوماسيين الأتراك منذ 10 سنوات.

وقال مجلس الوزراء، خلال اجتماع مصطفى مدبولي، مع وفد ضم ممثلى شركات تركية تعمل في مصر، فى منتصف فبراير الماضي، إن شركات تركية تعهدت بضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار.

وتعمل تلك الشركات التركية، التي يعمل بعضها بالفعل في مصر، في مجالات تطوير المناطق الصناعية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والرياضية والمستحضرات الطبية والأجهزة الكهربائية.

وتعمل الآن في مصر 200 شركة تركية بحجم استثمارات تصل إلى 2 مليار جنيه، وفقا لـ «اتيلا ينيغون» المستشار التجارى للسفاة التركية بمصر، فيما لا يوجد إحصاء رسمي حول عدد الشركات المصرية العاملة في تركيا، غير أن الإعلام التركي ذكر أن البلاد شهدت عام 2019 تأسيس 260 شركة مصرية، برؤوس أموال تخطت مليون ليرة تركية.

وتأتى تركيا على رأس أعلى عشر دول استيراداً من مصر خلال عام 2022، بقيمة 4 مليارات دولار، يليها إسبانيا بقيمة 3.7 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 3.4 مليار دولار، والسعودية بقيمة 2.5 مليار دولارو، بحسب النشرة التجارة الخارجية.

وعقب الزلزال الذي ضرب تركيا فبراير الماضي، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب خلاله تعازيه ودعمه في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا.

وكان وزير الخارجية سامح شكري قد زار تركيا الشهر الماضي تعبيراً عن التضامن بعد الزلزال المدمر الذي أودى بحياة عشرات الآلاف في تركيا وسوريا المجاورة.

أعلن الجيش المصري، في 8 فبراير، تسيير 5 طائرات نقل عسكرية محمّلة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى سوريا وتركيا.

وتسعى تركيا لاستعادة العلاقات مع مصر، التي شهدت خلافات حادة منذ ثورة 30 يونيو المصرية عام 2013، بشأن قضايا مصرية وإقليمية.

في السنتين الأخيرتين، أجرى البلدان جولتي محادثات استكشافية بدأت 2021، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، ونظيره المصري حمدي لوزا، واتفق الجانبان مع نهاية الجولة الثانية التي عُقدت بأنقرة في سبتمبر الماضي، على مواصلة المشاورات، وأكدا رغبتهما في إحراز تقدم في قضايا محل نقاش، وتطبيع العلاقات بينهما.

وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا بنسبة 32.3%لتبلغ 21.5 مليون دولار خلال عام 2020/2021، مقابل 16.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020.

وبلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 9.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020/2021، مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة انخفاض قدرها 31.1%.