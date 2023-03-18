محافظ بورسعيد يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لبحث سبل التعاون

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المستشار محمود موسى رئيس فرع ثانِ هيئة قضايا الدولة ببورسعيد، وذلك بحضور المستشار صبري نوارة؛ لبحث ومناقشة عدد من موضوعات التعاون.



وأشاد محافظ بورسعيد، بدور رجال القضاء المصري في تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة، وبالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة في عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية في المجالات التي تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها، وسرعة إنجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية، مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.



ومن جانبه، تقدم المستشار محمود موسى، رئيس فرع ثانِ هيئة قضايا الدولة بالشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، مؤكدًا أن بورسعيد شهدت إنجازًا غير مسبوقًا تحت قيادة اللواء عادل الغضبان، وأن هناك تعاون مستمر ومثمر بين الأجهزة التنفيذية ورجال الهيئة، متمنيًا مزيد من الإنجازات والتطور للمحافظة.