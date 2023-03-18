بيراميدز يختتم استعداداته لمواجهة الجيش المغربي في الكونفدرالية

اختتم فريق نادي بيراميدز تدريباته في مدينة الرباط العاصمة المغربية قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي بإطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الملكي المغربي في العاشرة من مساء الأحد على استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط في خامس جولات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

وأقيم التدريب على ملعب المباراة الرئيسي ولمدة ساعة واحدة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف.

شهد التدريب مجموعة من الوحدات الفنية والبدنية الخفيفة والخططية، وكذلك تقسيمة وتجربة خطة اللعب التي سيعتمدها الفريق في مواجهة نظيره المغربي.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني جلسة سريعة مع اللاعبين قبيل انطلاق التدريب طالبهم فيها بضرورة استغلال أرضية الملعب الرائعة وتقديم أفضل ما لديهم من أداء والفوز وحصد الثلاث نقاط وضمان التأهل للمرحلة المقبلة من بطولة كأس الكونفدرالية.