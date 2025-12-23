ألمانيا: إيداع سائق السيارة المتسبب حادث السير بمدينة جيسن في مصحة نفسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تقرر إيداع سائق السيارة، المتهم بإصابة عدة أشخاص في مدينة جيسن الألمانية، بشكل مؤقت في منشأة طبية نفسية متخصصة.

وصدر هذا القرار عن قاضي التحقيق في محكمة جيسن الابتدائية بناءً على طلب من الادعاء العام، وفقا لما صرح به المدعي العام الأول توماس هاوبورجر.

ويجري التحقيق مع الرجل البالغ من العمر 32 عاما بتهم تشمل الشروع في القتل، والتدخل بشكل خطير في حركة المرور، وإلحاق إصابات جسدية خطيرة.

وكان المحققون، أفادوا في وقت سابق بوجود مؤشرات تدل على إصابة الرجل بـ"ذهان حاد".

ومن شأن هذا المرض أن يجعل المصابين به يعانون من اضطراب في علاقتهم بالواقع؛ حيث تتأثر لديهم القدرة على التفكير والإدراك والسلوك لديهم بشكل كبير.