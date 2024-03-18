 إسبانيا: موظفون يبدأون إضرابا عن العمل في 7 سجون بأنحاء كتالونيا - بوابة الشروق
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إسبانيا: موظفون يبدأون إضرابا عن العمل في 7 سجون بأنحاء كتالونيا

مدريد (د ب أ)
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 4:55 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 4:55 م

بدأ موظفو السجون في إسبانيا إضرابا عن العمل في سبعة سجون بأنحاء إقليم كتالونيا، اليوم الاثنين، في احتجاج جديد على مقتل طباخة بأحد مطابخ السجن الأسبوع الماضي.

ونقلت صحيفة "لا فانجارديا" عن وزارة العدل في كتالونيا ببرشلونة القول إن أكثر من 4000 سجين في سبعة سجون بالإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي في شمال شرق إسبانيا، أجبروا على البقاء داخل زنازينهم.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية (آر.تي.في.إي) أنه قد تم نصب حواجز مشتعلة في بعض الأماكن.

ويطالب أفراد الشرطة في السجن بتعيين المزيد من الموظفين، وباتخاذ إجراءات أمنية أكثر صرامة، واستقالة المسؤولين عن الوضع الحالي.


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