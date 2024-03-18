رئيس البرازيل: ما أنجزته الحكومة ليس كافيا ويتعين عليها انجاز المزيد

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا، خلال افتتاح اجتماع وزاري بالقصر الرئاسي في برازيليا: "العام الأول من عمل الحكومة كان هو عام التعافي للسياسات العامة".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن لولا أضاف: "في نهاية ولايتي ستكون البلاد أكثر ديمقراطية وسوف تتحسن معيشة الشعب".

وقال "ليس من الضروري في الغالب إجراء تخفيضات بالميزانية".

ويرغب لولا في معرفة ما الذي يصل من انجازات لسكان البرازيل.

يذكر أنه وسط وضع اقتصادي عالمي متأزم وبعد 3 أعوام من جائحة كورونا، وفي أجواء الحرب الروسية على أوكرانيا والركود الاقتصادي الذي أغرق ملايين البرازيليين في براثن الفقر، تسلّم لولا في الأول من يناير 2023 رئاسة البرازيل لفترة رئاسية ثالثة.