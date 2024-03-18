محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2023-2024

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات الخطة الاستثمارية 2023-2024 بجميع القطاعات في المراكز والمدن؛ بهدف سد احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

يأتي ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز المحافظة.

وقال محافظ قنا، إن الأجهزة التنفيذية تعمل على تذليل العقبات لنهو الأعمال الخاصة بالمشروعات وفقاً للجدول الزمني المقرر، وبناءً على الاشتراطات والمعايير الفنية والمواصفات المقررة، مؤكدًا متابعته لآخر المستجدات بشأن تنفيذ المشروعات سواء بجولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته الدورية أو تكليفه لرؤساء المراكز بالنزول إلى أرض الواقع؛ للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.

وأشار الداودي إلى أنه تم تسليم موقع المنطقة الحرفية بالترامسة إحدى المشروعات التي يتم تنفيذها بمحافظة قنا بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والذي يوفر حوالي 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب على مساحة 20 فدانا، مكونة من منطقتين، الأولى منطقة الورش وتضم 456 ورشة، والمنطقة الثانية للخدمات وتشمل "مسجد، نقطة إسعاف، وحدة إطفاء، نقطة شرطة، كافتريا، مباني إدارية، غرف أمن"، كما يضم المشروع عددا من المحال التجارية والمعارض التسويقية.

ووجه محافظ قنا، بسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية طبقا للجداول الزمنية المقررة، مع رفع معدلات الأداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات، مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة؛ تمهيدا لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها.

وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقاولين المتأخرين عن تنفيذ البرنامج الزمني للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، وعدم إسناد أي مشروعات مستقبلية لهؤلاء المقاولون، بالإضافة إلى توقيع غرامات رادعة على المقاولين غير الملتزمين بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.