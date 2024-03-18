نقابة الصحفيين التونسيين تندد بسجن صحفي 6 أشهر

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نددت نقابة الصحفيين التونسيين، اليوم الإثنين، بصدور حكم قضائي يقضي بسجن صحفي مدة ستة أشهر بتهمة "الإساءة للغير على شبكة الاتصالات العمومية"، بسبب تدوينة اعتبرت مسيئة للرئيس قيس سعيد.

وصدر الحكم رغم أن الصحفي غسان بن خليفة مدير موقع "انحياز"، نفى أي صلة له بالصفحة التي نشرت التدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت النقابة "إن الاختبارات المنجزة من طرف الفرق الأمنية المختصة أثبتت أن لا علاقة للزميل بها وبالمحتوى المنشور فيها".

وأضافت النقابة، في بيان احتجاجي اليوم :"يأتي الحكم الصادر في حق غسان بن خليفة ضمن سلسلة من الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحفيين والتي بلغت أقصاها خلال سنة 2023 وبداية السنة الحالية بصدور أحكام سالبة للحرية في حق الصحفيين".

وسيمثل بن خليفة يوم الخامس أبريل القادم أمام القضاء في قضية ثانية ذات شبهة إرهابية.

وتنتقد منظمات حقوقية تحريك قضايا ضد صحفيين عبر قوانين مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 الذي أصدره الرئيس قيس سعيد لتنظيم العقوبات المرتبطة بجرائم أنظمة الاتصال والمعلومات على شبكة الانترنت.