 جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسئول أمني بارز في حماس خلال اقتحام مجمع الشفاء - بوابة الشروق
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جيش الاحتلال يزعم اغتيال مسئول أمني بارز في حماس خلال اقتحام مجمع الشفاء

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 3:08 م | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 3:08 م
زعم جيش الاحتلال، اغتيال مسئول أمني بارز في حركة حماس في قطاغ غزة خلال عملية اقتحام مجمع الشفاء الطبي.

وادعى جيش الاحتلال، أنه اغتال على رئيس العمليات بالأمن الداخلي لحماس في غزة فائق المبحوح خلال عملية مستشفى الشفاء، كما نقلت قناة الجزيرة.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين قصف إسرائيلي على مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، خلال عملية اقتحام للمجمع الطبي.

ونشب حريق على بوابة مجمع الشفاء الطبي، مع وجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين بالمستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال المستشفى ومحاصرته بشكل كامل، بالتزامن مع قطع الاتصالات عن نحو 30 ألف نازح داخل المجمع.

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