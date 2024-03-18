 كوريا الجنوبية تعتزم توسيع التدريبات المشتركة في حالة تزايد التهديدات النووية من كوريا الشمالية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تعتزم توسيع التدريبات المشتركة في حالة تزايد التهديدات النووية من كوريا الشمالية

د ب أ
نشر في: الإثنين 18 مارس 2024 - 10:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 مارس 2024 - 10:28 ص

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك، إن التدريبات المشتركة مع الولايات المتحدة واليابان قد تتوسع إذا تقدمت القدرات النووية لكوريا الشمالية وزادت التهديدات النووية من جانبها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شين قوله لوسائل إعلام أجنبية في سول إن احتمال حدوث استفزازات من جانب كوريا الشمالية أصبح أكبر قبل الانتخابات البرلمانية في كوريا الجنوبية المقررة في 10 أبريل والجيش يحافظ على جاهزيته.

ويقول شين إن هناك احتمالا أن تكون تجربة كوريا الشمالية لإطلاق صاروخ بمثابة اختبار لقدراته قبل تصديره إلى روسيا.


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