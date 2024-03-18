بايدن يعتزم التحدث مع نتنياهو اليوم وسط تصاعد التوتر بينهما بسبب الحرب في غزة

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، بحسب مصادرمطلعة، حيث دب خلاف شديد بين الزعيمين بسبب الحرب في غزة.



وهذا الاتصال، الذي أورده موقع أكسيوس الاخباري الأمريكي في وقت سابق، سيكون الأول بين بايدن ونتنياهو منذ 15 فبراير الماضي.



كانت شقة الخلاف بين الزعيمين اتسعت في الشهر الماضي بسبب الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على حماس وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.



وذكرت وكالة بالومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن البيت الأبيض لم يستجب على الفور لطلب بالتعقيب.



يذكر أن بايدن أشاد بدعوة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل والإطاحة بنتنياهو، بوصفها "خطاب جديد"، "عبر عن قلق شديد" يشاركه فيه "الكثير من الأمريكيين".



ورد نتنياهو أمس الأحد قائلا إن تعليقات شومر تعد تدخلا "غير مناسب" في الشؤون الداخلية لإسرائيل.



وأضافت بلومبرج أن الزعيم الإسرائيلي تعهد أيضا بأنه سيواصل السير في عمليته ضد حماس، التي تعتبرها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "منظمة إرهابية"، في مدينة رفح بجنوب غزة ، حيث فر إليها أكثر من مليون نازح فلسطيني، رغم تنامي الضغط الدولي من أجل وقف لإطلاق النار.



وذكر مسؤولون أمريكيون أنهم لن يدعمون هجوما على رفح، ما لم تقدم إسرائيل خطة عملية لإجلاء المدنيين.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي بأن الإدارة لم تر أيا من هذه الخطط حتى يوم الجمعة الماضي.