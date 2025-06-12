قال متحدث باسم الشرطة الهندية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الخميس، إنه تم انتشال ما لايقل عن 204 جثث بعد تحطم طائرة ركاب كانت فى طريقها من مدينة أحمد آباد غربي الهند، إلى لندن بعد إقلاعها بوقت قصير.

وكانت رحلة الخطوط الجوية الهندية رقم إيه آي 171 في طريقها من مدينة أحمد آباد إلى مطار جاتويك في لندن، وكان على متنها 242 شخصًا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران، كامبل ويلسون، في بيان مصور بالفيديو نُشر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ، إن "السلطات المحلية قامت بنقل الركاب المصابين إلى أقرب المستشفيات".

وأفادت وسائل إعلام هندية في وقت سابق بأن المسؤولين يعتقدون أن فرص نجاة أي من الركاب ضئيلة للغاية.

ولا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.