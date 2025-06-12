فغاني حكما لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح المونديال

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد مباراة النادي الأهلي أمام إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025، للحكم علي رضا فغاني.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم صافرة بداية بطولة كأس العالم للأندية للحكم الإيراني، صاحب الجنسية الأسترالية، علي رضا فغاني، على أن يعاونه الأسترالي أنطون شيتينين، كمساعد أول، ومواطنه آشلي بيشام كحكم مساعد ثاني.

وأشار فيفا إلى أنه تقرر أن يكون البولندي، سيمون مارسينياك حكمًا رابعًا، في مباراة الأهلي وإنتر ميامي، وهو الحكم الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 في قطر، بين فرنسا والأرجنتين.

ويواجه النادي الأهلي فريق إنتر ميامي الأمريكي صباح يوم الأحد القادم، على ملعب هارد روك، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025.