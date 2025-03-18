مجلس التعاون الخليجي: اعتداءات إسرائيل على غزة تهديد لأمن واستقرار المنطقة

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء أن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

وأعرب الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي في بيان له اليوم الثلاثاء "عن إدانته واستنكاره الشديدين لاعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الخطيرة على قطاع غزة، التي تمثلت في اختراق واضح لهدنة وقف إطلاق النار، مما أدى إلى سقوط المزيد من الشهداء الأبرياء وإصابة العديد، وتفاقم الأوضاع الإنسانية السيئة في القطاع."

وأكّد البديوي "أن هذا التصعيد الخطير يشكل انتهاكًا صارخًا لجميع المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن واستقرار المنطقة، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق التهدئة والاستقرار"، مجددًا "دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف هذه الاعتداءات الوحشية".

وأكّد البديوي" تضامن مجلس التعاون الكامل والثابت مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مواجهة هذه الاعتداءات الغاشمة"، مشيرًا إلى" أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، والالتزام التام بالقرارات الشرعية الدولية وبمبدأ حلّ الدولتين وفق حدود عام 1967، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

كانت وزارة الصحة في غزة أعلنت ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في القطاع إلى 404 شهداء و562 مصابا.





