الأم المثالية بجنوب سيناء: شِلت حِمل 4 بنات بعد وفاة زوجي بمرض الكبد

حصلت زينب عبدالمطلب أحمد سليمان على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة جنوب سيناء، بعدما تنافست مع 23 سيدة تقدمن هذا العام لمسابقة الأم المثالية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك لما قدمته من تضحيات بعد وفاة زوجها، الذي رحل منذ 22 عامًا بعد معاناة مع فيروس سي لمدة 10 سنوات.

وأعربت عن سعادتها الغامرة بهذا التكريم قائلة: "ربنا بيطبطب عليَّ وبيعوض تعبي مع بناتي".

وقالت إنها من مواليد تلا بمحافظة المنوفية، وتزوجت في عمر 19 عامًا من ابن عمها المهندس جلال طه سليمان، الذي كان يعمل بمديرية الزراعة بجنوب سيناء، وعاشت معه أجمل أيام عمرها، قائلة: "عشت هانم قبل وفاة زوجي، وشِلت حمل 4 بنات بعد وفاته"، مؤكدة أنهما أنجبا 4 بنات، ولم يرزقهما الله بولد، وكان حلم والدهن أن يراهن طبيبات.

وأوضحت أن زوجها توفي بعد 20 عامًا من الزواج، منها 10 سنوات عانى خلالها من فيروس سي، ليرحل فجأة، تاركًا لها مسؤولية تربية وتعليم وزواج البنات، وأصبحت هي الأب والأم والسند والظهر.

الإبنة الكبرى رانيا (41 عامًا) حاصلة على ليسانس آداب وتربية قسم لغة إنجليزية، والثانية نادية (39 عامًا) حاصلة على بكالوريوس تجارة، والثالثة منال (34 عامًا) حاصلة على الدكتوراه في التمريض (حالات الجراحة) وتعمل في هيئة الرقابة، أما الأخيرة فاطمة (27 عامًا) فهي حاصلة على بكالوريوس صيدلة.

وأشارت إلى أنها حققت حلم زوجها في تعليم البنات وتربيتهن على الخُلق الحسن، وزواجهن، حتى أصبح لها أحفاد.

وأكدت أنها قامت برسالتها تجاه بناتها، وما زالت داعمة لهن ومساندة في حياتهن، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يرزقها الله بعمرة أو حج لكي يتم نعمته عليها.

ولفتت إلى أنها كانت تتوقع فوزها في المسابقة، حيث اجتمعت بناتها وقررن التقديم لها في مسابقة الأم المثالية.