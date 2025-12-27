زلزال بقوة 7 درجات يهز تايوان ويشعر به سكان الجزيرة بأكملها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت تايوان، مساء اليوم السبت، زلزالا بقوة 7 درجات شعر به سكان الجزيرة بأكملها، وفقا للإدارة المركزية للأرصاد الجوية بتايوان.

وأوضح التقرير، أن الزلزال وقع الساعة 1105 مساء بالتوقيت المحلي (1505 جرينتش) على عمق 72.8 كيلومترا، وكان مركزه قبالة الساحل الشمالي الشرقي لتايوان.

وتلقى السكان تنبيهات عن الزلزال على هواتفهم المحمولة فور وقوع الهزة القوية.

ورصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية شدة الزلزال عند 6.6 درجة على مقياس ريختر، وفقا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وكان الشعور بالزلزال أشد في مقاطعة ييلان، حيث بلغت شدته 4 على مقياس تايوان المكوَن من 7 مستويات، وفي العاصمة تايبيه، شعر السكان بالهزة لعدة ثوان.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، أن بعض الأسقف انهارت وسقطت رفوف في المتاجر.

كما قامت شركات السكك الحديدية بإبطاء بعض خدمات القطارات والقطارات عالية السرعة مؤقتا كإجراء احترازي، ولم ترد تقارير فورية عن إصابات خطيرة أو أضرار كبيرة.

وتقع تايوان، في منطقة نشطة زلزاليا على حدود صفيحة أوراسيا وصفيحة بحر الفلبين، ما يجعلها عرضة للزلازل.

وكان زلزال بقوة 7.2 درجات قد ضرب شرق تايوان في 3 أبريل 2024؛ مما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ألف آخرين.

وفي سبتمبر1999، أسفر زلزال بقوة 7.3 درجات عن وفاة أكثر من 2400 شخص في واحدة من أعنف الكوارث الطبيعية في الجزيرة.

وحث الرئيس التايواني لاي تشينج - تي السكان على "البقاء يقظين" بعد الزلزال، مؤكدا أن السلطات قامت بتقييم الوضع على مستوى البلاد وأن الحكومة ستضمن السلامة العامة.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، دعا الناس إلى الاطمئنان على عائلاتهم وأصدقائهم وحذر من احتمال حدوث هزات ارتدادية.