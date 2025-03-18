واصلت مؤشرات البورصة المصرية الارتفاع، فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث زاد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.18% ليصل عند مستوي 31495.58 نقطة.

كما ارتفع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 12391.7 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 8968.29 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية ختام تعاملات أمس على ارتفاع في مؤشراتها، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4.075 مليار جنيه، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة طفيفة 0.38% ليغلق عند مستوى 31458 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد ارتفعت فى ختام تعاملات أمس الأول الأحد، لكن بمكاسب محدودة، حيث زاد المؤشر الرئيسي «إيجي أكس 30» بنسبة 0.2%، ليغلق عند مستوى 31338 نقطة، وذلك بعد ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي لتجاوزت مكاسبها 1%، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.1%، وحققت معظم الجلسات مكاسب.