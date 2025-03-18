 الحوثي: إسرائيل تعتمد على أمريكا في الإجرام والإبادة بقطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحوثي: إسرائيل تعتمد على أمريكا في الإجرام والإبادة بقطاع غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 9:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 9:39 م

قال زعيم جماعة الحوثي في اليمن عبد الملك الحوثي، مساء الثلاثاء، إن إسرائيل تعتمد على الشراكة الأمريكية في إقدامها على "الإجرام الفظيع والتجويع والإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وأفاد الحوثي بأن "العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي ناكثان ومجرمان ولا يفيان بما عليهما من التزامات وهذا درس كبير لمن يراهنون على الاتفاقات معهما"، بحسب تعبيره.

وتابع: "لم يبق هناك أي خطوط حمراء، والعدو الإسرائيلي لم يراع أي اعتبار فيما يقدم عليه من إبادة جماعية وتدمير شامل وقتل فظيع".

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها، بغارات جوية عنيفة وعلى نطاق واسع استهدفت المدنيين، ما أسفر عن سقوط 404 شهداء وأكثر من 562 إصابة.

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