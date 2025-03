اليونيسف: التقارير والصور الواردة من غزة عقب هجمات اليوم مروعة للغاية

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل، إن التقارير والصور الواردة من قطاع غزة عقب هجمات اليوم مروعة للغاية.

وأضافت في بيان نشره موقع المنظمة، إن مئات الفلسطينيين بينهم أكثر من ١٣٠ طفلاً، تم قتلهم، وهو ما يمثل أحد أكبر حصيلة وفيات بين الأطفال في يوم واحد خلال العام الماضي.

وأوضحت أن التقارير تفيد بأن بعض الغارات الجوية أصابت ملاجئ مؤقتة ينام فيها أطفال وأسرهم، وهو تذكير قاتل آخر بأن لا مكان آمن في غزة.

وأشارت إلى أن الهجمات الأخيرة تأتي في ظل استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة، ما يزيد من المخاطر على الأطفال.

وتابعت: «لقد مرّ 16 يومًا منذ دخول آخر شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة، إضافة إلى ذلك، انقطعت الكهرباء عن محطة تحلية المياه الرئيسية، مما أدى إلى انخفاض كبير في كمية مياه الشرب».

واستكملت: «اليوم، عاد مليون طفل في غزة - ممن عانوا أكثر من 15 شهرًا من الحرب - إلى عالم من الخوف والموت. يجب أن تتوقف الهجمات والعنف - الآن».

وحثت جميع الأطراف على إعادة فرض وقف إطلاق النار فورًا، داعية الدول ذات النفوذ إلى استخدام نفوذها لضمان عدم تدهور الوضع أكثر، وقالت: «يجب على جميع الأطراف احترام القانون الإنساني الدولي، بما يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية فورًا، وحماية المدنيين، وإطلاق سراح جميع المحتجزين».

Today, Gaza’s one million children have been plunged back into a world of fear and death.



We appeal for the ceasefire to be reinstated immediately.



Full statement from @unicefchief: https://t.co/knDtne9r4S pic.twitter.com/UnIgZvQMwU