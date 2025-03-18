الحكومة اليمنية تدين القصف الإسرائيلي لقطاع غزة

أدانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في الحكومة المعترف بها دولياً في بيان "إن ذلك يعد انتهاكاً سافراً لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، وافشالاً متعمداً للجهود الإقليمية والدولية الرامية الى إنهاء الحرب و تحقيق السلام".

ودعا البيان، المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته "لوقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ويحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة".