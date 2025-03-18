 60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك - بوابة الشروق
الثلاثاء 18 مارس 2025 11:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

القدس المحتلة - (قنا)
نشر في: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 10:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 10:37 م

أدى 60 ألف فلسطيني صلاتي العشاء والتراويح اليوم الثلاثاء، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 60 ألف مصلٍ أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى في اليوم الثامن عشر من رمضان، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948.

وتمنع سلطات الاحتلال آلاف الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

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