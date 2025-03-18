 الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات ومدمرة أمريكيتين


نشر في: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 2:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 18 مارس 2025 - 2:54 ص

أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن فجر اليوم الثلاثاء استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" ومدمرة في البحر الأحمر.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان: "ردا على استمرار العدوان الأمريكي الغاشم على بلدِنا وفي ذكرى غزوة بدر الكبرى وامتدادا لمسيرة الإسلام في مواجهة الطغيان والاستكبار تأتي هذه العمليات للقوات المسلحة اليمنية".

وأضاف البيان: "تمكنت القوات المسلحة اليمنية خلال الساعات الماضية من استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" شمالي البحر الأحمر وذلك بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين، واستهداف مدمرة أمريكية بصاروخ مجنح وأربع طائرات مسيرة".

وتابع: "يعد الاستهداف لحاملة الطائرات هو الثالث خلال 48 ساعة الماضية وقد أصيب العدو بحالة من الإرباك مما دفع بالعديد من قطعه الحربية إلى التراجع باتجاهِ منطقة شمال البحر الأحمر وتم إفشال هجوم جوي كان يحضر له ضد بلدنا".


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