رئيس المجلس الأوروبي: يجب احترام شروط اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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دعا رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، الثلاثاء، إلى وقف "أعمال العنف" في قطاع غزة واحترام شروط اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال كوستا في منشور عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: "نشعر بصدمة وحزن إزاء الأخبار الواردة من غزة، وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين في أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية الليلة الماضية".

وأضاف "يجب أن تتوقف أعمال العنف ويجب احترام شروط اتفاق وقف إطلاق النار"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأكد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين واستئناف المساعدات الإنسانية إلى القطاع على الفور.

وفجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل بشكل مفاجئ وعنيف من جرائم إبادتها الجماعية بحق الفلسطينيين، بشن غارات جوية واسعة طالت معظم مناطق قطاع غزة واستهداف المدنيين وقت السحور، ما خلف مئات الشهداء والجرحى والمفقودين خلال ساعات.

وأفادت وزارة الصحة بغزة بوصول "404 شهداء وأكثر من 562 إصابة، بينهم حالات خطيرة جدا" إلى المستشفيات، ولا يزال العمل جاريا على انتشال ضحايا من تحت الركام.