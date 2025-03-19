أجرى محمد بطيشة، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، جولة تفقدية بمصنع الغاز السائل بكفر الدوار، بحضور عبد الهادي رشوان مدير المشروع، تابع خلالها سير العمل بالمصنع، والتأكد من عدم وجود معوقات تؤثر على سير العمل.

وتابع "بطيشة"، مراحل تعبئة الأسطوانات وسير العمل بالمصنع وخطوط الإنتاج بدءً من مرحلة استلام الأسطوانات والكشف عليها والتأكد من سلامتها، ثم متابعة مراحل التعبئة مرورًا بعملية الكشف بعد التعبئة والاختبارات الخاصة بمراحل ما بعد التعبئة "مرحلة اختبار المياه"، وقياس ضغط الأسطوانات.

كما تابع رئيس المدينة، إجراءات الأمن والسلامة والجودة بالمصنع وبحث آليات الارتقاء به، والعمل على رفع كفاءته وتشغيله على الوجه الأمثل، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع.

وأكد رئيس المدينة، ضرورة الالتزام بجميع المعايير الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، وتوفير أقصى درجات الحماية، وكذا العمل على توفير منتج على أعلى مستوى بكل المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة.