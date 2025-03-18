توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إلى اتفاق يسمح بعودة حزب «عوتسما يهوديت» (القوة اليهودية) اليميني المتطرف إلى الحكومة، وذلك بعد أن استأنف جيش الاحتلال الحرب على قطاع غزة.

وفي بيان مشترك، نشرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أعلن حزبا «عوتسما يهوديت» و«الليكود» الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتفاقهما على عودة حزب بن غفير إلى ائتلاف الحكومة.

وكان حزب «عوتسما يهوديت»، الذي يقوده اليميني المتطرف بن غفير، انسحب من الائتلاف الحكومي بعد موافقة نتنياهو على وقف إطلاق النار في قطاع غزة في يناير الماضي.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.