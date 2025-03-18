40 ألف إسرائيلي يتظاهرون رفضا لقرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك

شارك نحو 40 ألف إسرائيلي، مساء الثلاثاء، في احتجاجات بمدينة تل أبيب، رفضا لقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

ومساء الأحد، أعلن نتنياهو أنه قرر إقالة بار لـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر 2023 حين شنت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى ضد إسرائيل، على أن يُعرض القرار في اجتماع حكومي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن نحو 40 ألف إسرائيلي شاركوا في احتجاج يقوده "منتدى الجنرالات"، الذي يضم العديد من الرؤساء السابقين لمؤسسات أمنية إسرائيلية، رفضا لاعتزام الحكومة الموافقة على إقالة بار.

وأضافت أن ساحة هبيما امتلأت بالحشود، كما امتلأت شوارع روتشيلد وبن تسيون المجاورة بالآلاف من المحتجين، وشهدت المنطقة اختناقات مرورية حادة.

ومن على منصة الاحتجاج، قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية (الموساد) تامير باردو إن "نتنياهو يشكل خطرًا واضحًا ومباشرًا على أمن الدولة، وليس لديه ضمير ولا بوصلة".

وأضاف: "لن ننسى ولن نسامح بشأن التخلي عن أمن الدولة، وتجاهل تحذيرات الأجهزة الأمنية قبل الحرب"، في إشارة إلى هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023.