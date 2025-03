مفوض الأونروا: تأجيج الجحيم على الأرض باستئناف الحرب في غزة لن يجلب إلا مزيدا من المعاناة

شدد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، على ضرورة العودة لوقف إطلاق النار في غزة.

ونوه في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، أن «تأجيج الجحيم على الأرض باستئناف الحرب في غزة لن يجلب إلا مزيدا من اليأس والمعاناة».

وأشار إلى المشاهد المروعة للشهداء المدنيين، وبينهم أطفال، إثر موجات قصف عنيفة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال ساعات الفجر.

واستأنفت قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، فجرا، بعد توقف لأكثر من شهرين، بشن سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

ويأتي استئناف العدوان على قطاع غزة، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، في ظل استمرار الحصار وقطع الإمدادات الطبية والإنسانية.

وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إلى 326 شهيدا.

وأوضحت المصادر الطبية، أن 326 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة حتى اللحظة، وأصيب 660 مواطنا، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد ما يزيد على 48,572 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 112,032 آخرين، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام.

