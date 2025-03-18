اليونسيف تعلن تحققها من استشهاد طفلين على الأقل في ضربات أمريكية بمحافظة صعدة اليمنية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مساء الاثنين، إنها تحققت من مقتل طفلين على الأقل، في الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للحوثيين، شمالي اليمن.

وقالت المنظمة في حسابها على منصة "إكس"، إنها تحققت من أن طفلين على الأقل أعمارهما 6 و 8 سنوات كانا من بين القتلى نتيجة الغارات الجوية التي استهدفت شمال محافظة صعدة، قبل ليلتين".

وأشارت المنظمة إلى أن طفلا آخر أصيب، ولم تحدد حالة الطفل الرابع بعد.

ودعت منظمة اليونسيف إلى حماية الأطفال والمدنيين في جميع الأوقات.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت الأحد الماضي، مقتل وإصابة 53 شخصاً بينهم تسعة أطفال وتسع نساء، وإصابة 98 آخرين في غارات أمريكية استهدفت عدد من المحافظات في اليمن من بينها محافظة صعدة.

جاءت هذه الغارات عقب أيام من إعلان جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب، وذلك بعد عدم تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، وإعلان تعليق شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وسبق أن توعدت الولايات المتحدة بمواصلة الضربات على الحوثيين بلا هوادة حتى تتوقف عملياتهم التي تستهدف الملاحة في البحر الأحمر.