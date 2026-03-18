الجيش البحريني يعلن اعتراض 130 صاروخا و234 مسيرة منذ بدء الهجوم الإيراني

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت منذ بدء الهجوم الإيراني من اعتراض وتدمير 130 صاروخا و 234 طائرة مسيرة، استهدفت مملكة البحرين.

وأهابت بالجميع؛ بضرورة التقيد بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد التام عن المواقع المتضررة، وعن أي أجسام مشبوهة، وعدم تصوير العمليات العسكرية، وتجنب تصوير مواقع سقوط الحطام، وعدم تناقل الإشاعات، مع الحرص على استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مع أهمية متابعة وسائل الإعلام الرسمية ‏والحكومية لاستقاء المعلومات والتنبيهات والتحذيرات.

وجددت التنويه أن استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وأن هذه الهجمات الآثمة العشوائية تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين.

وفي وقت سابق، بحث الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر تطورات الأوضاع في المنطقة.

كما جرى خلال الاتصال بحث علاقات التعاون المشترك التي تربط البحرين والولايات المتحدة، في ضوء التطورات الراهنة التي تشهدها المنطقة، إلى جانب استعراض مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الرئيس الأمريكي دعم بلاده الكامل للبحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصها على صون أمنها واستقرارها، مجددا إدانته للهجمات العدائية الإيرانية التي تستهدف دول الخليج العربي.

وأعرب عاهل البحرين عن شكره وتقديره لمواقف الرئيس الأمريكي الداعمة لأمن واستقرار دول الخليج العربي، مشيدا بعمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين، وحرصهما المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المشتركة.



