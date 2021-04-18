فريق المعارض الروسي نافالني يدعو لاحتجاجات الأربعاء بالتزامن مع خطاب لبوتين

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دعا فريق المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني إلى الخروج في احتجاجات جديدة يوم الأربعاء المقبل.

وبحسب الإعلان، الذي تم نشره اليوم الأحد، من المقرر أن يخرج الناس مساء الأربعاء في احتجاجات بمختلف المدن الروسية.

وجاء في إعلان الاحتجاجات :"هناك ظروف يتعين عليك التصرف بموجبها سريعا، وإلا فسيكون هناك ضرر يتعذر إصلاحه".

وتشير تقارير إلى أن صحة نافالني قد تدهورت، ويحذر الأطباء من احتمال تعرضه لقصور في القلب.

ويُضرب نافالني عن الطعام منذ أسبوعين، احتجاجا على نقص الرعاية الطبية المقدمة له.

ويطالب طبيبه بمقابلته، لكن لم يتم السماح له بذلك.

وسجل نحو 475 ألف شخص بالفعل على موقع نافالني الإلكتروني، وأبدوا عزمهم المشاركة في الاحتجاج.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خطابا للأمة يوم الأربعاء.

وكان نافالني نجا من محاولة تسميم بغاز أعصاب وتم نقله لتلقي العلاج في ألمانيا. وعاد إلى روسيا منتصف يناير، حيث تم اعتقاله على الفور.