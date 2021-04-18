واصلت مديرية الشباب والرياضة بدمياط، تنفيذ مشروع اللقاءات الرياضية للفتيات، في خماسي كرة القدم بمحافظة دمياط، في مركز شباب الروضة، تحت شعار "ألف بنت..ألف حلم"



وتنظم فاعليات مشروع اللقاءات الرياضية، الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.



وقال محمود أبو زهرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، إن المشروع يستهدف الفئة العمرية من 13 حتى 18 عامًا من الفتيات، لإنشاء قاعدة من اللاعبين من الفتيات في كل الألعاب المختلفة، وليس عدد منها، وذلك سواء في الألعاب الفردية او الجماعية.



ولفتا إلى الالتزام بقواعد تضمن سلامة الأطفال قبل وأثناء وبعد الرياضة، إلى جانب أن المشروع يحارب التنمر، والاهتمام بالنواحي النفسية.