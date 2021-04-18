قالت الفنانة سوزان نجم الدين، إنها محجبة داخليًا، موضحة أنها ترتدي الفساتين القصيرة في المهرجانات فقط.



وأضافت، في حوار ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد: «الحجاب الظاهري لا يعني أنك دينيًا وأخلاقيًا صح.. الكثير من المحجبات لديهن صفات أخلاقية وقيم جيدة، ولكن الحجاب يجب أن يكون فكريًا، بمنع الخيانة وزيادة الاحترام».



ورفضت سؤال إيناس الدغيدي «ضيعتي أكتر من عمل بسبب تحرش المنتجين بيكي؟»، لتقول: «برفض السؤال ده عشان مسمحش لحد يتحرش بيا.. لو حد قرب هقطم رقبته»، مؤكدة أنها لم تتعرض للتحرش.



وأشارت إلى أن الأدوار التي قدمتها في مصر أقل من سوريا، مضيفة أنها حتى الآن لم تقدم ما يستحق ويليق بمستوى الشعب المصري.



وأرجعت سبب عدم عملها في مصر إلى تخوفها من عدم نجاح العمل، ما يجعلها تنسحب من أعمال البطولة، وتختار الأعمال التي تضيف لها، ذاكرة أنها راضية عن كل الأعمال التي قدمتها في مصر.