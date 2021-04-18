روسيا تطرد 20 دبلوماسيا تشيكيا وتطالبهم بالمغادرة بحلول يوم غد

قررت روسيا اليوم طرد 20 دبلوماسيا تشيكياً وطالبتهم بمغادرة البلاد بحلول يوم غد الإثنين 19 أبريل الجاري.

وكانت الخارجية الروسية استدعت في وقت سابق من اليوم الأحد، سفير جمهورية التشيك لدى موسكو، وذلك بعد قرار براغ طرد 18 موظفا بالسفارة الروسية من أراضيها.

وجاء في بيان للخارجية الروسية: "نعرب عن احتجاجنا الشديد للسلطات التشيكية وسنتخذ إجراءات الرد، التي تجعل منفذي هذا الاستفزاز يدركون مسؤولياتهم الكاملة عن تدمير أسس التطور الطبيعي للعلاقات بين بلدينا".

وأضاف البيان: "اتخذت السلطات التشيكية قرارًا غير مسبوق بطرد 18 موظفا من السفارة الروسية بذرائع لا أساس لها"، نافيا تورط موسكو في انفجار 2014 في مستودعات عسكرية بمنطقة فربتيس.