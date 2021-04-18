قطاع الفنون الشعبية يستعد لعرض «التغريبة بنت الزناتي» خلال شهر رمضان

شهد المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية، مساء أمس السبت، البروفات النهائية لمسرحية "التغريبة بنت الزناتى"، على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون بالعجوزة، والذى من المقرر افتتاحه خلال شهر رمضان المبارك، ضمن عروض البيت خلال هذا الشهر.

"التغريبة بنت الزناتى" من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة د.أسامة زغلول، بالاشتراك مع نجوم الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، وهو نص مستوحى من السيرة الهلالية برؤية معاصرة، وتدور أحداثه حول الصراع بين "دياب" ابن غانم و"سعدي" بنت الزناتي التي سلمت مفاتيح بلادها لبني هلال وكانت سبب في مقتل والدها الزناتي خليفة وتتوالى الأحداث.

يشارك في بطولة العمل كل من: فاطمة عادل، محمد حفظي، أحمد شومان، أحمد عصمت، أحمد يحيي، عبدالباري سعد، مصطفى يوسف، محمد علاء، هدي عبدالعزيز، هاني عبدالهادي، أحمد مهدي، نادين العمروسي، كيروجراف مناضل عنتر، موسيقي وألحان هاني عبدالناصر، سينوغراغيا عمرو الأشرف، مخرجين مساعدين نهاد نايل، سلمي محمد، محمود علاء، مخرج منفذ محمد أشرف، من تأليف بكري عبدالحميد، وإخراج منار زين.